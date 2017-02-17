В 2016 году 198 тыс. кыргызстанцев стали лучше жить благодаря проектам Минсоцразвития и ВПП ООН

17 февраля 2017, 15:44 Комментарии

В 2016 году более 198 тыс. человек из наиболее уязвимых семей смогли улучшить свою жизнь за счет участия в социальных проектах, реализуемых Министерством труда и социального развития Кыргызстана совместно со Всемирной продовольственной программой. Такие данные были озвучены на коллегии ведомства.

Было отмечено, что это 34 тыс. непосредственных участников проектов и члены их семей.

"За 2016 год Министерство труда и социального развития совместно со Всемирной продовольственной программой реализовали 967 проектов в почти 100 пилотных айыл окмоту по всей республике. Основные направления реализуемых проектов – развитие сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, профессионально-техническое обучение, снижение рисков стихийных бедствий и доходоприносящие проекты", − сообщили в ВПП ООН.

В рамках проекта были восстановлены более 459 км ирригационных сетей, благодаря чему 35 тыс. га земель теперь орошаются и могут использоваться под посадку сельхозкультур, что в свою очередь улучшит продовольственное обеспечение регионов.

Также благодаря совместному проекту Минсоцразвития и ВПП ООН 6,3 тыс. сельских жителей прошли переобучение и получили новую профессию, востребованную на рынке труда и, соответственно, возможность устроится на работу и обеспечивать свои семьи.

Отметим, в рамках проектов, направленных на сокращение рисков стихийных бедствий и адаптацию к изменению климата, в 2016 году при помощи ВПП ООН и МЧС Кыргызстана были установлены 5 тыс. габионов для укрепления берегов рек и защиты домов и угодий от наводнений.

Совместные проекты Минсоцразвития и ВПП ООН реализуются при финансовой поддержке России, Южной Кореи, Швеции, Японии и Великобритания.