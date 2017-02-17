Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета Шыкмаматова

17 февраля 2017, 15:23 Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счётной палаты по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (коррупция) и 315 ч.2 (служебный подлог) УК КР.

Сообщается, что дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам, выделенным из расследуемого данным ведомством уголовного дела, по фактам злоупотребления служебным положением работниками Счетной палаты.

Установлено, что 20 сентября 2011 года председатель Счетной палаты Сабырбек Молдокулов издал приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей.

Председателем комиссии являлся аудитор Ж.Иманалиев, членами тендерной комиссии - аудиторы А.Кангельдиев, А.Шыкмаматов, руководитель аппарата Счетной палаты Т.Чормонов, заведующий отделом Б.Джаныбеков, главный специалист ФХО А.Романова и инженер по транспорту Н.Бедельбаев.

Впоследствии, в нарушение требований Закона "О государственных закупках" фактически тендер проведен не был, аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины продаваемые частными лицами, а их закупка согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии оформлена составлением фиктивных документов по процедуре осуществления государственной закупки.

Как сообщает Генеральная прокуратура, по предварительной договорённости председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии А.Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц 5 автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса 2000-2001 г.в. подставным ОсОО "Барат Люкс".

После этого, составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали 2 компании – ОсОО "Би Стар" с ценой заявки в размере 4 265 000 сомов и ОсОО "Барат Люкс" с заявкой на сумму 3 368 831 сомов, с которой и заключён договор.

При этом Шыкмаматов, преследуя изначально личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" по завышенной стоимости автомашины своей супруги Ж.Турдакуновой марки "Мерседес-Бенц" Е 320, 2000 года выпуска в комплектации "Элеганс", оценив ее в 14 637 долларов США. Тогда как согласно заключению эксперта ОсОО "Азия-Оценка" от 13.02.2017 года рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около 10 тыс. долларов США.

Таким образом, работники Счётной палаты вступив в преступный сговор, путём подлога документов, в нарушение установленного законодательством порядка осуществления государственных закупок и использования бюджетных средств заключили заведомо невыгодный для государства контракт на поставку автомашин. Тем самым дискредитировав данное ведомство, являющееся высшим органом государственного аудита и призванной обеспечивать эффективность и законность использования бюджетных средств, государственного и муниципального имущества, причинили существенный ущерб государственным и общественным интересам.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.