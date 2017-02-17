Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опрос: Поддержка промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союзаОпрос: Поддержка промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза"Бир Бол" одобрил законопроект, по которому следствие по делам в отношении президента, депутата, премьера и генпрокурора ведет ГКНБ"Бир Бол" одобрил законопроект, по которому следствие по делам в отношении президента, депутата, премьера и генпрокурора ведет ГКНБ

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета Шыкмаматова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355587_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410701-ru.html

Похожие новости

А.Шыкмаматов считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело – личная месть председателя ГКНБ А.Сегизбаева

Шыкмаматов об уголовном деле против него: сбегать не буду

На депутата Шыкмаматова возбудили уголовное дело по коррупции

Генпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

Против экс-телохранителя Атамбаева могут завести уголовное дело — ГУБОП

17 февраля 2017, 15:23       Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счётной палаты по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (коррупция) и 315 ч.2 (служебный подлог) УК КР.
Сообщается, что дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам, выделенным из расследуемого данным ведомством уголовного дела, по фактам злоупотребления служебным положением работниками Счетной палаты.
Установлено, что 20 сентября 2011 года председатель Счетной палаты Сабырбек Молдокулов издал приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей.
Председателем комиссии являлся аудитор Ж.Иманалиев, членами тендерной комиссии - аудиторы А.Кангельдиев, А.Шыкмаматов, руководитель аппарата Счетной палаты Т.Чормонов, заведующий отделом Б.Джаныбеков, главный специалист ФХО А.Романова и инженер по транспорту Н.Бедельбаев.
Впоследствии, в нарушение требований Закона "О государственных закупках" фактически тендер проведен не был, аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины продаваемые частными лицами, а их закупка согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии оформлена составлением фиктивных документов по процедуре осуществления государственной закупки.
Как сообщает Генеральная прокуратура, по предварительной договорённости председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии А.Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц 5 автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса 2000-2001 г.в. подставным ОсОО "Барат Люкс".
После этого, составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали 2 компании – ОсОО "Би Стар" с ценой заявки в размере 4 265 000 сомов и ОсОО "Барат Люкс" с заявкой на сумму 3 368 831 сомов, с которой и заключён договор.
При этом Шыкмаматов, преследуя изначально личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" по завышенной стоимости автомашины своей супруги Ж.Турдакуновой марки "Мерседес-Бенц" Е 320, 2000 года выпуска в комплектации "Элеганс", оценив ее в 14 637 долларов США. Тогда как согласно заключению эксперта ОсОО "Азия-Оценка" от 13.02.2017 года рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около 10 тыс. долларов США.
Таким образом, работники Счётной палаты вступив в преступный сговор, путём подлога документов, в нарушение установленного законодательством порядка осуществления государственных закупок и использования бюджетных средств заключили заведомо невыгодный для государства контракт на поставку автомашин. Тем самым дискредитировав данное ведомство, являющееся высшим органом государственного аудита и призванной обеспечивать эффективность и законность использования бюджетных средств, государственного и муниципального имущества, причинили существенный ущерб государственным и общественным интересам.
Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум