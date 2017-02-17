Мэрия Бишкека начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам

17 февраля 2017, 15:10 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В муниципальной администрации по Свердловскому району Бишкека совместно со Свердловским районным судом, начали привлекать нарушителей к общественным работам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

"В настоящее время уже семь наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию. Нарушители будут заняты в подборе мусора, очистки территорий от снега. Всем необходимым инвентарем временные работники будут обеспечены", - рассказали в мэрии.

Привлекать к общественным работам будут по 23 правонарушениям, среди которых: мелкое хулиганство, выброс, сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка древесно-кустарниковых насаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии и другие.

Свердловская районная администрация считает, что подобное наказание это эффективная профилактика правонарушений, которая позволяет нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.