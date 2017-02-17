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Мэрия Бишкека начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410699-ru.html

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17 февраля 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В муниципальной администрации по Свердловскому району Бишкека совместно со Свердловским районным судом, начали привлекать нарушителей к общественным работам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
"В настоящее время уже семь наших горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию. Нарушители будут заняты в подборе мусора, очистки территорий от снега. Всем необходимым инвентарем временные работники будут обеспечены", - рассказали в мэрии.
Привлекать к общественным работам будут по 23 правонарушениям, среди которых: мелкое хулиганство, выброс, сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка древесно-кустарниковых насаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии и другие.
Свердловская районная администрация считает, что подобное наказание это эффективная профилактика правонарушений, которая позволяет нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.

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