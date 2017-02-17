Юристы дали правовую оценку ситуации вокруг имущества М.Бакиева по адресу Скрябина и действиям прокуратуры

17 февраля 2017, 15:13 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Юристы сегодня на пресс-конференции дали правовую оценку ситуации вокруг имущества Максима Бакиева по адресу улица Скрябина города Бишкек и действиям сотрудников прокуратуры.

По словам юриста Маралбю Кайназаровой, в обществе очень много разной информации об этом участке. "И мы, юристы, рассмотрели это дело, и выяснилось, что в 2007 году глава фирмы "Глобал Эдвертайзенг" купил этот участок у ОАО "Кыргызтелеком". Затем в 2010 году после революции семья Бакиевых насильно составила договор о купле/продаже и отобрала этот участок. Потом пострадавшее лицо обратилось в суд, однако никакого решения не было. Через столько лет органы прокуратуры заявляют, что, не смотря на то, что на этот участок был наложен арест, ГРС зарегистрировала этот участок, и Генпрокуратура попросила премьер-министра освободить с занимаемой должности Т.Сарпашева. Только тут непонятно, чьи интересы они защищают. Потому что, когда к ним обратился глава ОсОО "Глобал Эдвертайзенг", они ничего не сделали, а теперь заявляют такое", - возмущается юрист.

Кроме этого, как она заявляет, сотрудники прокуратуры, когда 19 декабря ГРС зарегистрировала этот участок, заявили, что на этот участок был наложен арест. "Тогда почему они не сообщили об этом в ГРС. Нет никакой логики, как работают сотрудники прокуратуры. Получается, они просто рисуют такие приказы и занимаются фальсификацией", - сказала М.Кайназарова.

По словам юриста Асель Джолдошевой, 2 ноября 2016 из-за неформирования состава судей заседания суда не было. И откуда они могли взять решение судьи, согласно которому они просят отставки главы ГРС.

А вот доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев заявил, что в прокуратуре есть целая мафия, которая занимается рисовкой разных приказов. "Я далек от того, чтобы очернять всю работу системы. Конечно, Генпрокурор очень хороший юрист, но у нее в ведомстве есть прокурорская мафия, которая занимается не совсем честной работой. Я считаю, работе сотрудников Генпрокуратуры должна быть дана правовая оценка. И этот вопрос должен быть решен в правовом поле", - отметил он.

Также юристы обратились к Генпрокурору с просьбой обратить внимание на все эти факты.