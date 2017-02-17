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Опрос: Поддержка промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/opros-pod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410696-ru.html

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17 февраля 2017, 15:24       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия приглашает экспертов принять участие в опросе, цель которого - выявить потребности производственных предприятий и научных организаций в поддержке их технологической кооперации в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Опрос проходит в рамках проекта по созданию Евразийской сети трансфера технологий (ЕСТТ), которая призвана стимулировать развитие промышленной и технологической кооперации компаний и научных организаций из стран ЕАЭС.
С помощью ЕСТТ предприятия и научные организации государств "пятерки" смогут находить зарубежных партнеров и обеспечить себе выход на новые рынки. Ваше мнение может сыграть определяющую роль для формирования сети трансфера технологий.
Предложения экспертов, которые ЕЭК получит по итогам ответов на вопросы анкеты будут учтены в приоритетном порядке. В комплексе, это позволит выделить самые значимые направления развития научно-технического сотрудничества между инновационными компаниями из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, с учетом ваших интересов.
Также, по результатам опроса ваша организация войдет в реестр предприятий, заинтересованных в международной промышленной и технологической кооперации в рамках ЕАЭС и получит доступ к услугам по трансферу технологий, оказываемых в рамках ЕСТТ.
Участие в опросе займет не более 10 минут. Мы принимаем ответы до 01 марта 2017 по ссылке.
Пресс-служба ЕЭК

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