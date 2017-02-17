"Kapital.kz": Что даст странам ЕАЭС общий рынок нефти и нефтепродуктов

17 февраля 2017, 15:27 Комментарии

Kapital.kz. В странах-партнерах сосредоточен огромный совокупный запас энергоресурсов

К 2025 году на территории стран — участниц Евразийского экономического союза должен быть создан общий рынок нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа. Эти рынки придут на смену двусторонним соглашениям между правительствами стран, по которым сегодня происходят поставки энергоресурсов.

"Позитивный эффект от запуска общего рынка газа ЕАЭС может состоять в увеличении числа участников рынка, а также в снижении оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере в случае успешной реализации проекта будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов и расширения возможностей международной кооперации при экспорте в третьи страны", — сказал Адамкул Жунусов, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, перечисляет плюсы, которые получат государства ЕАЭС от участия в общих энергетических рынках. В интервью "Капитал.kz" спикер рассказал о том, на какой стадии сейчас находится создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов на территории стран Союза.

— На какой стадии сейчас находятся проект создания общих рынков нефти и газа в странах ЕАЭС?

— Задача и, скажем так, обязательства по формированию таких рынков сформулированы в Договоре о ЕАЭС, главном документе Евразийского экономического союза. Договор подписывает каждая из стран, вступающая в ЕАЭС. В прошлом году 31 мая главы государств евразийской "пятерки" — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России — утвердили Концепцию формирования общего рынка газа и аналогичный документ по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.

Однако для запуска общих рынков нужно предпринять ряд дополнительных действий. В первую очередь это разработка Программ по формированию общих рынков энергоносителей. Таким образом, мы максимально конкретизируем обозначенный в Договоре общий вектор развития, поскольку в документах содержится не только концептуальный взгляд на будущее общих рынков, но также цели, задачи и этапность формирования этих рынков.

— Почему процесс выглядит таким образом?

— Поясню, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) как наднациональный орган стран Союза, по сути, занимается нормотворческой деятельностью. Соответственно, одна из наиболее важных задач на сегодня — гармонизация законодательства государств ЕАЭС, которым регулируется сфера энергетики. Прежде всего речь идет о гармонизации правил функционирования технологической и коммерческой инфраструктуры рынков.

При этом формирование общих рынков энергоресурсов, и это уже одобрено главами стран ЕАЭС, опирается на ряд принципов, включающих развитие конкуренции на общих рынках энергоресурсов, обеспечение рыночного ценообразования, отсутствие препятствий при торговле энергоресурсами. А также речь идет о том, чтобы обеспечить развитие транспортной структуры и недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС. Одним словом, это очень масштабный проект, существенный объем работы и комплекс задач. Притом что мы имеем различия в нормативной базе стран ЕАЭС, в структуре рынков этих отраслей в разных странах интеграционного объединения.

Кроме того, комиссия ведет большую работу по разработке технических регламентов, которые унифицируют стандарты в сфере ТЭК, что также создает условия для запуска общих рынков энергоресурсов. Например, в этом году предполагается доработать проект техрегламента Союза "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов". Он нужен для того, чтобы обеспечить доступ к газотранспортным системам государств ЕАЭС.

— Что, как предполагается, даст участникам рынков их создание?

— Как считают некоторые эксперты, период высоких цен на нефть и газ безвозвратно прошел. Сложно делать прогнозы, посмотрим. Но сегодня даже непосвященные в специфику топливно-энергетического комплекса люди очень активно следят за ценами на нефть, газ, валюту и гадают, сколько будут стоить продукты в магазинах, потому что усматривают определенную зависимость.

Если смотреть на ситуацию на макроуровне, топливно-энергетический комплекс государств Союза — это мощный интеграционный потенциал, способный стать локомотивом интеграции в ЕАЭС. В странах-партнерах сосредоточен огромный совокупный запас энергоресурсов (примерно 1/5 мировых запасов природного газа и 7% мировых запасов нефти). При этом они в основном сосредоточены в России и Казахстане. Не менее важной составляющей является наличие в странах ЕАЭС взаимосвязанных объектов энергетической инфраструктуры, созданной как часть единой энергетической системы бывшего СССР. Значимость энергокомплекса также определяется значительной долей ТЭК в ВВП и промышленном производстве государств-членов — 1/6 совокупного ВВП и 1/3 промышленного производства соответственно.

— Если рассматривать программу по рынку газа, каковы ее основные параметры?

— В основе проекта по созданию общего рынка газа лежит идея развития организованной биржевой торговли газом и обеспечения равного доступа к торгам всех участников рынка. Это позволит создать конкурентные условия для них, обеспечить прозрачность ценообразования. На общем рынке газа Союза будут действовать все участники оптовых рынков государств — членов Союза и будет обеспечиваться транспортировка и поставка газа, как по прямым договорам, так и на биржевых торгах в требуемых объемах и направлениях.

Комиссия ведет сегодня детальную проработку вопроса создания межгосударственной биржи, осуществляющей торговлю газом в рамках общего рынка газа Союза. Также обсуждается формирование органов координации общего рынка газа Союза, их функции и задачи. Предполагается введение единых правил доступа к газотранспортным системам, введение прозрачных механизмов распределения свободных мощностей этих систем, правил взаимной торговли газом, а также гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере. При этом сроки подготовки программы в Договоре о ЕАЭС обозначены достаточно сжатые. Но, несмотря на большой объем работы, мы очень рассчитываем, что сможем вынести такую программу на рассмотрение органов Союза уже летом 2017 года.

— А по рынку нефти и нефтепродуктов?

— Евразийская экономическая комиссия ведет разработку Программы формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Мы приступили и к разработке единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств ЕАЭС, включая определение технических возможностей транспортировки по действующей системе.

Для качественной проработки всех этих направлений планируется организовать экспертные обсуждения, что-то вроде популярных сегодня think tank с участием представителей государственной власти, научного сообщества и бизнеса. Это позволит сделать проект программы отвечающим запросам широкого круга участников рынка.

— Какова позиция стран — потенциальных участников рынков нефти и газа?

— Позиция стран в целом, на наш взгляд, сводится к тому, что такую работу все считают крайне важной. В том числе исходя из целей и задач, которые призваны решить проекты по созданию общих рынков энергоресурсов. Как вы понимаете, это ведь еще и тема повышения энергетической безопасности государств ЕАЭС, обеспечения надежности, доступности и качества энергоснабжения их потребителей.

— К какому сроку рынки должны быть созданы, когда начнут функционировать?

— Речь идет о крайне чувствительных рынках, с различными особенностями регулирования в странах, множеством интересов крупных бизнес-структур и так называемых "национальных чемпионов" с точки зрения удельного веса в экономике и степени влияния на них. Так или иначе ключевой документ для ЕАЭС — это Договор о ЕАЭС. В нем обозначено, что Программа формирования общего рынка газа Союза должна быть разработана и утверждена на уровне президентов стран Союза до 1 января 2018 года. Срок выполнения мероприятий этой программы — до 1 января 2024 года.

Затем государства — члены ЕАЭС заключат международный договор в рамках Союза о формировании общего рынка газа Союза. В документе будут обозначены и единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях государств ЕАЭС. Это обеспечит вступление такого международного договора в силу не позднее 1 января 2025 года. Поясню, что сегодня поставки энергоресурсов, включая газ, нефть и нефтепродукты, происходят на основании двусторонних соглашений между странами ЕАЭС.

Ситуация по общему рынку нефти и нефтепродуктов, если мы говорим о сроках, в целом такая же. Предполагается три этапа, Договором о ЕАЭС предусмотрено, что программа по этому проекту должна быть утверждена до 1 января 2018 года. На втором этапе (2018—2023 годы) предстоит выполнение мероприятий такой программы, разработка единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов ЕАЭС. Перечень мероприятий, "зашитых" в этом проекте, должен быть реализован до 1 января 2024 года. Далее, на завершающем этапе, речь идет о заключении и вступлении в силу международного договора в рамках Союза о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, содержащего в том числе единые правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов. Такой договор должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. То есть он опять же придет на смену двусторонним соглашениям между правительствами стран. В этом смысле логика и идеология сейчас такая же, как и в части поставок газа.

Так что этот год с точки зрения подготовки нормативной базы для запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будет если не решающим, то очень насыщенным. При этом, подчеркиваю, мы открыты для обсуждения спектра возможных конфигураций для реализации поставленных задач.