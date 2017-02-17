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Производство рыбы в ЕАЭС увеличится вдвое

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/proizvods...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410694-ru.html

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Кыргызстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции на 50 тыс тонн

17 февраля 2017, 15:32       Комментарии

Бишкек, 17 фекраля /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представила "Концепцию развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)". Документ предполагает двукратное увеличение производства, разведения и выращивания рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях к 2020 году.
"Концепция развития аквакультуры в ЕАЭС" разработана агропромышленным блоком ЕЭК совместно с профильными экспертами стран Союза. Документ содержит предложения по организации научно-технического сотрудничества предприятий союзных государств в области выращивания и поставок рыбопосадочного материала, производства кормов и кормовых добавок, защиты рыб от болезней.
В концепцию включены пункты о разработке технологий выращивания рыбы, адаптированной к местным условиям, выработке предложений по мерам государственного регулирования и повышения эффективности использования водных объектов.
По словам директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена, рыбная отрасль ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для создания малых индустриальных объектов – компактных ферм по выращиванию рыбы круглый год и на этом в концепции сделан особый акцент: "Реализация этого потенциала поможет нам решить целый ряд актуальных отраслевых задач. Во-первых, это обеспечение потребителей в регионах широким ассортиментом свежей рыбной продукции в любое время года; во-вторых, новые производства – это рабочие места и обеспечение альтернативной занятости населения: в-третьих, снижение экологической нагрузки".
Презентация "Концепция развития аквакультуры в ЕАЭС" прошла в рамках выездного совещания по актуальным вопросам и перспективам развития аквакультуры в Евразийском экономическом союзе, которое состоялось на базе КФХ "Пушкинская осетровая ферма". Ожидается, что реализация пунктов документа и национальных планов развития аквакультуры при использовании потенциала межгосударственного взаимодействия позволит увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры в 2 раза – до 350 тыс. тонн.
Пресс-служба ЕЭК

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