"Бир Бол" одобрил законопроект, по которому следствие по делам в отношении президента, депутата, премьера и генпрокурора ведет ГКНБ

17 февраля 2017, 15:17 Комментарии

Парламентская фракция "Бир Бол" 17 февраля одобрила законопроект об определении подследственности по делам в отношении государственных служащих.

По словам депутата Акылбека Жапарова, действующее законодательство необходимо привести в соответствие с новой редакцией Конституции.

Так, предлагается прописать, что по уголовным делам, совершенным президентом Кыргызстана, депутатом Жогорку Кенеша, премьер-министром и членами правительства, судьей, генеральным прокурором, председателем Счетной палаты, председателем ЦИК и омбудсменом, следствие производится органами национальной безопасности.

Подследственность передается Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов (по действующему законодательству, если в крупном размере следствием также занимались ОНБ); невозвращение из-за границы материальных ценностей (сейчас таможенные органы), невозвращение на территорию КР предметов художественного, исторического и археологического достояния народа КР и зарубежных стран (таможенные органы).