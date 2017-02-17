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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета ШыкмаматоваГенпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета ШыкмаматоваГенпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное делоГенпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

"Бир Бол" одобрил законопроект, по которому следствие по делам в отношении президента, депутата, премьера и генпрокурора ведет ГКНБ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410693-ru.html

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Бывшего премьер-министра Кыргызстана просят оправдать по делу Самакова

17 февраля 2017, 15:17       Комментарии

Парламентская фракция "Бир Бол" 17 февраля одобрила законопроект об определении подследственности по делам в отношении государственных служащих.
По словам депутата Акылбека Жапарова, действующее законодательство необходимо привести в соответствие с новой редакцией Конституции.
Так, предлагается прописать, что по уголовным делам, совершенным президентом Кыргызстана, депутатом Жогорку Кенеша, премьер-министром и членами правительства, судьей, генеральным прокурором, председателем Счетной палаты, председателем ЦИК и омбудсменом, следствие производится органами национальной безопасности.
Подследственность передается Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов (по действующему законодательству, если в крупном размере следствием также занимались ОНБ); невозвращение из-за границы материальных ценностей (сейчас таможенные органы), невозвращение на территорию КР предметов художественного, исторического и археологического достояния народа КР и зарубежных стран (таможенные органы).

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