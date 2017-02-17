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Суд в США приостановил рассмотрение дела об указе Трампа по въезду

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sud-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410692-ru.html

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17 февраля 2017, 14:50       Комментарии

Апелляционный суд в США вечером в четверг одобрил запрос Белого дома о приостановке разбирательства по вопросу временного запрета на въезд беженцев и некоторых путешествующих для издания нового распоряжения.
Подробности возможного нового порядка въезда пока неизвестны, сотрудники администрации президента США Дональда Трампа заявили, что порядок может быть изменен таким образом, чтобы мера не касалась законных резидентов США из семи попадающих под ограничение стран с преимущественно мусульманским населением.
Изданием нового указа "президент скорее откроет возможность для незамедлительного обеспечения защиты страны, вместо дальнейшего потенциально длительного разбирательства", заявили американские прокуроры.
Апелляционный суд в Сан-Франциско согласился с их просьбой приостановить дело. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что новый порядок во избежание конституционных проблем, вызванных "плохими решениями" судов, представят на следующей неделе. Он сказал, что не намерен нарушать обещание защищать страну, и добавил, что был избран с этим обещанием.
Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон − один из тех, кто оспаривал в суде указ Трампа, − заявил, что последние действия администрации являются "признанием своего поражения".

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