В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи

17 февраля 2017, 14:41 Комментарии
Федерация дзюдо Кыргызстана подписала контракт по проведению чемпионата Азии среди кадетов и молодежи. Континентальный чемпионат пройдет 13-16 июля в Бишкеке.
Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президента федерации Жолдошбека Колбаева с президентом Азиатского союза дзюдо Обайдо Ал-Анзи в Париже (Франция).
Помимо этого, стороны обсудили организационные вопросы по подготовке Кыргызстана к проведению чемпионата Азии среди кадетов и молодежи.
Колбаев отметил, что на данный момент в стране совместно с Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта создан организационный комитет по проведению чемпионата.
В свою очередь глава азиатского союза дзюдо сказал, что Кыргызстан занимает особое место в развитии дзюдо в регионе. Также он пригласил в качестве почетного гостя на чемпионат Азии среди взрослых, который пройдет в мае в Гонконге (Китай).