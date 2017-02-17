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На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 91 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355582_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410689-ru.html

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Минздрав: У пострадавших при падении на стройке хорошие шансы поправиться

17 февраля 2017, 14:46       Комментарии

По состоянию на 14.00 17 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 91 млн 121 тыс. 812 сомов.
Спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул. Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г. Ош

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