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На дороге Бишкек - Ош с моста упала машина. Четверо погибли на месте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355584_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410688-ru.html

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17 февраля 2017, 14:59       Комментарии

С моста упала машина. Автокатастрофа произошла неподалеку от села Бала-Чычкан, на 276-м километре автодороги Бишкек - Ош, сообщили в пресс-службе МЧС.
"По непонятным причинам "Мерседес-124" пробил ограждение моста и упал с большой высоты. В салоне находилось пятеро. Четыре человека погибли на месте, их извлекли прибывшие на место спасатели и передали медикам. Один пострадавший доставлен в Токтогульскую районную больницу", - рассказали "ВБ" в МЧС.
Причины и обстоятельства аварии выясняются соответствующими органами.

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