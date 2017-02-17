MegaCom удостоен звания "Лучший налогоплательщик Кыргызстана"

17 февраля 2017, 15:00 Комментарии

Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики (ГНС КР) определила лучших налогоплательщиков страны, среди которых ЗАО "Альфа Телеком" (товарный знак MegaCom), как лучшее в сфере торговли и услуг.

Компания MegaCom награждена за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2016 год. Лучшие налогоплательщики страны приведены как пример честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса. При вручении соответствующих сертификатов и дипломов, председатель ГНС КР Октябрь Абдыкаимов отметил значительный вклад добросовестных налогоплательщиков в развитие Кыргызстана и пожелал новых достижений во благо страны.

Будучи лидером по покрытию сети, мобильный оператор MegaCom вот уже 10 лет предоставляет кыргызстанцам выгодные и качественные услуги мобильной связи, соответствуя всем международным стандартам менеджмента качества.

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