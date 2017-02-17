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Медики прошли краткосрочные курсы, как себя вести при возникновении ЧС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355583_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410686-ru.html

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Пресс-центр "ВБ": КР и Индия налаживают сотрудничество в области медицины

17 февраля 2017, 15:04       Комментарии

с 15 по 17 февраля в городах Бишкек и Ош начальники медицинских служб Гражданской защиты прошли обучение, как себя вести при возникновении ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
На базе Центра подготовки и переподготовки специалистов слушатели прошли курсы по темам "Организация и ведение занятий по Гражданской защите", "Эвакуационные действия медицинских служб при возникновении ЧС в мирное время", "Структура и задачи единой государственной дежурно-диспетчерской службы-112", "ведение Гражданской защиты в медицинской службе" и другие.
Обучение проводится согласно Плану комплектования, утвержденным премьер-министром - начальником Гражданской защиты КР.

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