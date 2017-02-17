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Некоторые старые политики сойдут с политической арены - политолог

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nekotorye...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410685-ru.html

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17 февраля 2017, 14:58       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Видна тенденция ухода с политической арены политиков из старой плеяды. Такое мнение "Кабар" озвучил политолог Марат Казакпаев, комментируя слова Президента А.Атамбаева о том, что он заберет с собой "завистливых политиков" из старой плеяды.
"Президент и ранее об этом говорил на декабрьской пресс-конференции. И в принципе тенденция видна. Некоторые старые политики сойдут с политической арены", - сказал М. Казакпаев.
Тем не менее, политолог отметил, что нежелание покидать политическую арену некоторыми политиками из старой плеяды не найдет поддержки у народа.
"Сами политики из старой плеяды не хотят понимать, что процесс обновления политической элиты неизбежен. Они не хотят уступать место лидерства", - подчеркнул М.Казакпаев.
По его словам, обновление политической элиты необходимо для развития государства, так как старая плеяда политиков погрязла в интригах и заботится только о личной репутации.
"Процесс обновления необходим, старая плеяда политиков, я считаю, мало что хорошего для страны сделала, больше было интриг и борьбы, из-за этого лихорадило страну. То есть у политиков этой плеяды нет ясного мышления по четким программным действиям, это наблюдается, поэтому обновление нужно однозначно", - заключил политолог.

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