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ОАО "Северэлектро" рассмотрело около 700 заявлений абонентов, сомневающихся в "умных" счётчиках

Источник:
http://kabar.kg/news/oao-sever...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410684-ru.html

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17 февраля 2017, 14:42       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. ОАО "Северэлектро" рассмотрело около 700 заявлений абонентов, сомневающихся в правильной работе "умных" счётчиков, сообщает пресс-служба компании.
В начале февраля многие абоненты ОАО "Северэлектро" были буквально огорошены высокой суммой, начисленной за январь месяц. По высоким счетам за электроэнергию к 17 февраля по ОАО "Северэлектро" поступило 700 заявлений абонентов, в том числе 282 –в энергосбыт г.Бишкек, 145 - в службу сбыта Аламудунского района, 101 - в Ысык-Атинский РЭС, 172 - в другие РЭСы Чуйской области.
По мнению обратившихся абонентов, причина высоких счетов - в неправильной работе "умных" счётчиков (приборов учёта, совмещённых с автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учёта электроэнергии-АИИСКУЭ)
Все поступившие заявления абонентов были рассмотрены на местах комиссионно, счётчики АИИСКУЭ обратившихся были проверены с участием специалистов службы метрологии и автоматики. По заключению специалистов все проверенные приборы учёта работают исправно, в требуемом классе точности. После полученных разъяснений 593 обративших абонентов произвели оплату (некоторая часть по соглашению с территориальными службами сбыта производит оплату частями); на рассмотрении находится 36 заявлений, 59 абонентов выразили несогласие с начисленной суммой. Приборы учёта абонентов, несогласных с заключением комиссии направляются в измерительную лабораторию службы метрологии и автоматики ОАО "Северэлектро" или в Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии (Госстандарт).
По результатам комиссионного рассмотрения высокие счета за электроэнергию были обусловлены:
- увеличением потребления электроэнергии. По сравнению с ноябрьским потреблением, в декабре абоненты ОАО "Северэлектро" использовали на 11% больше электроэнергии, увеличение потребления электроэнергии на 4,3% зафиксировано и в январе месяце;
- прекращением передачи данных сотовым оператором SapatCom. Названным оператором в декабре месяце 2016 года не была обеспечена передача данных с порядка 10% концентраторов (устройств сбора и передачи данных). Из-за не поступления сигнала по каналам связи SapatCom некоторой части абонентов расчет за потребленную электроэнергию был произведен по потреблению в ноябре. Соответственно, зафиксированный счетчиком объем электроэнергии не был в полной мере отражен в счете за декабрь месяц. После снятия фактических показаний в январе месяце абонентам был произведен расчет с учетом недовыставленной в декабре месяце суммы.

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