В Москве проходит 19-е заседание кыргызско-российской Межправкомиссии

17 февраля 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В городе Москве (Российская Федерация) проходит 19-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Делегацию Кыргызстана на заседании комиссии возглавляет вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

Делегацию Российской Федерации на заседании комиссии возглавляет руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив сотрудничества как в торгово-экономической, так и культурно-гуманитарной сферах. В частности, вопросы развития сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, туризм, культура, образование и наука, миграционная политика, банковский сектор, межрегиональное сотрудничество.