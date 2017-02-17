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В Москве проходит 19-е заседание кыргызско-российской Межправкомиссии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410683-ru.html

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17 февраля 2017, 15:05       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В городе Москве (Российская Федерация) проходит 19-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Делегацию Кыргызстана на заседании комиссии возглавляет вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
Делегацию Российской Федерации на заседании комиссии возглавляет руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.
Стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив сотрудничества как в торгово-экономической, так и культурно-гуманитарной сферах. В частности, вопросы развития сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, туризм, культура, образование и наука, миграционная политика, банковский сектор, межрегиональное сотрудничество.

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