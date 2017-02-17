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В 2016 году из России в Кыргызстан возвращены 13 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410682-ru.html

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17 февраля 2017, 14:31       Комментарии

В 2016 году из России в Кыргызстан возвращены 13 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Об этом стало известно 17 февраля в ходе коллегии Министерства труда и соцразвития.
Как было отмечено, с 2011 по 2016 год в Кыргызстан возвращены 63 ребенка, из них переданы на усыновление/удочерение 37 детей, в семьи - 8, переданы под опеку - 2, находятся в детских учреждениях - 16.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время в 9 приемных семьях воспитываются 17 приемных детей.

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