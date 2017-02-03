Переговоры по Сирии в Астане вновь прошли без прорыва

17 февраля 2017, 14:30 Комментарии

Участники нового раунда переговоров по Сирии в Астане не достигли прорыва, однако посредники от России, Турции и Ирана заявили, что будут продвигаться в направлении укрепления шаткого режима прекращения огня в Сирии.

Переговоры 16 февраля стали второй попыткой в Астане преодолеть разногласия между воюющими сторонами в Сирии и проходили в преддверии нового раунда переговоров по Сирии под эгидой ООН в Женеве 23 февраля.

Делегации сирийского правительства и повстанцев снова отказались от переговоров один на один, и 40-минутная заключительная встреча с участием всех сторон завершилась без принятия совместного заявления. Вместо этого союзники режима президента Сирии Асада Россия и Иран, а также поддерживающая повстанцев Турция договорились создать совместную наблюдательную группу в попытке обеспечить исполнение хрупкого перемирия, которое было объявлено около полутора месяцев назад.

Возглавляющий делегацию повстанцев Мохаммед Аллуш заявил, что на этой встрече "не достигнуто ничего практического". При этом он добавил, что вооруженная оппозиция получила от Москвы ряд обещаний. Россия обещала прекратить обстрелы районов, удерживаемых оппозицией, а также способствовать освобождению политических заключенных, сообщил он.

Российские и иранские переговорщики заявили, что эти переговоры по Сирии возобновят "менее чем через месяц".