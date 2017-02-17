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В Кыргызстане 2016 году социальные выплаты получили более 450 тыс. человек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410680-ru.html

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17 февраля 2017, 14:39       Комментарии

По состоянию на 1 января 2017 года социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 454 тыс. человек. Об этом сообщили на ежегодной коллегии Министерства труда и социального развития Кыргызстана.
Численность получателей государственных пособий на 1 января 2017 года составила 360,2 тыс. человек.
"Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям (ЕПМС), имеющим детей, составила 275,9 тыс. человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%. Это связано с проведением определенных мер по усилению адресности назначения пособий", − отметили в министерстве.
Напомним, средний размер ежемесячного пособия малообеспеченным семьям составляет 873,4 сома, сумма пособия увеличилась на 13,5%.
"На 4,7% увеличилась численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП) и составила 84,3 тыс. человек. Средний размер ЕСП составил 2 тыс. 394,3 сома", − добавили в ведомстве.
На выплату госпособий из средств республиканского бюджета в 2016 году было выделено 5 млрд 396,4 млн сомов (сумма увеличилась на 10,3%), из них на выплату ЕПМС направлено − 2 млрд 966 млн сомов, ЕСП − 2 млрд 430,4 млн сомов.
"В целях повышения уровня социальной защиты малообеспеченных семей с 1 октября 2016 года размер гарантированного минимального дохода (ГМД), на основании которого исчисляется размер ЕПМС, повысился с 810 до 900 сомов, установленный размер ЕПМС увеличен с 705 до 800 сомов", − подчеркнули в Минсоцразвития.
Численность получателей дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП) в 2016 году в размере 3,7 тыс. сомов, составляет 606 человек. Число получателей снижено на 4,9%. На выплату ДЕСП профинансированы денежные средства в сумме 28,3 млн сомов.

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