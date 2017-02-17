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MegaCom вновь удостоен звания "Лучший налогоплательщик Кыргызстана"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410679-ru.html

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17 февраля 2017, 14:25       Комментарии

Государственная налоговая служба Кыргызстана определила лучших налогоплательщиков страны, среди которых ЗАО "Альфа Телеком" (товарный знак MegaCom), как лучшее в сфере торговли и услуг.
Компания MegaCom награждена за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2016 год. Лучшие налогоплательщики страны приведены как пример честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса. При вручении соответствующих сертификатов и дипломов, председатель ГНС КР Октябрь Абдыкаимов отметил значительный вклад добросовестных налогоплательщиков в развитие Кыргызстана и пожелал новых достижений во благо страны.
Будучи лидером по покрытию сети, мобильный оператор MegaCom вот уже 10 лет предоставляет кыргызстанцам выгодные и качественные услуги мобильной связи, соответствуя всем международным стандартам менеджмента качества.
MegaCom – надежный оператор связи!

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