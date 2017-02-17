Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане 2016 году социальные выплаты получили более 450 тыс. человекВ Кыргызстане 2016 году социальные выплаты получили более 450 тыс. человекУбирать улицы Бишкека начнут мелкие хулиганы — метод наказанияУбирать улицы Бишкека начнут мелкие хулиганы — метод наказания

Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в парламент

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355581_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410678-ru.html

Похожие новости

В 2016 году из России в Кыргызстан возвращены 13 несовершеннолетних детей, которые остались без попечения родителей

Президент КР возвратил с возражениями в ЖК поправки в закон о деятельности МСУ

А.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон, предполагающий выплату зарплат председателю и ответсекретарю айыльного кенеша

Дж.Лилли: "Реализация Стратегии развития ЖК будет способствовать парламенту эффективней реагировать на нужды населения"

Член парламента Великобритании: "Стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций"

17 февраля 2017, 14:37       Комментарии

Закон о деятельности МСУ возвращен с возражениями президента в Жогорку Кенеш.
Президент Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления". Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.
Закон был принят парламентом 29 декабря 2016 года.
В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый Закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям:
<li>В целях учета интересов всех жителей городов республиканского значения и исключения лоббирования отдельных инициатив малыми группами населения предлагается пересмотреть вносимую в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" норму, устанавливающую, что правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладают не менее трехсот членов местного сообщества.</li><li>Изменения, вносимые в статьи 35 и 37 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", предоставляют право на образование аппаратов айыльных кенешей на основе типовых нормативов, определяемых правительством Кыргызской Республики, и исключают норму, предусматривающую исполнение обязанностей председателя айыльного кенеша на общественных началах.</li>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум