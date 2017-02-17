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Запущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zapushche...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410677-ru.html

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17 февраля 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В Узбекистане запущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии". Проект финансируется Комиссией Европейского союза. Об этом сообщает UzDaily.uz.
По данным источника, проект реализуется Центром предпринимательства и управленческого развития (ЦПУР) (Болгария) в партнерстве с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Республики Узбекистан, Ассоциацией по развитию бизнес логистики (Узбекистан), Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Туркменистана (THADA) и Ассоциацией стивидорных компаний Латвии.
Проект будет осуществлён на территории Узбекистана и Туркменистана. Продолжительность проекта составляет 36 месяцев (2017 – 2019 г.г.).
"Основной целью проекта является поддержка предпринимательства в Узбекистане и Туркменистане, бизнес-ассоциаций и предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в организации логистических цепей поставок, хранения и распределния товаров, создание рабочих мест и обучение персонала, а также создание институциональных и правовых механизмов государственно-частного партнерства, посредством организационной поддержки бизнес-ассоциаций, работающих в области транспортной и складской логистики, с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, таким образом, стимулируя рост малого и среднего бизнеса и расширения экспорта в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Потенциал бизнес-ассоциаций будет усилен за счет повышения компетенции и за счет использования инновационных методов содействия развитию сектора транспорта и логистики.
Принявшие участие в проекте МСБ получат возможность повысить свой потенциал за счет эффективных практик управления транспортом и логистикой, что повысит их конкурентоспособность на внутреннем и региональном рынках.

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