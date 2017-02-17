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Дж.Лилли: "Реализация Стратегии развития ЖК будет способствовать парламенту эффективней реагировать на нужды населения"

Источник:
http://kabar.kg/news/dzh.lilli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410676-ru.html

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17 февраля 2017, 14:19       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Реализация Стратегии развития Жогорку Кенеша будет способствовать парламенту Кыргызстана эффективней реагировать на нужды населения. Об этом заявил руководитель Программы по содействию Жогорку Кенешу Министерства международного развития Великобритании (DFID) Джефф Лилли сегодня, 17 февраля, в ходе конференции, посвященной Стратегии развития парламента до 2021 года, сообщает пресс-служба ЖК КР.
По его словам, данная конференция, которая собрала депутатов, представителей международного и гражданского сообщества, является первым шагом реализации данного документа. "В течение предстоящих 3,5 лет наша Программа при поддержке DFID будет совместно работать с Жогорку Кенешем в качестве его партнера и цель нашей совместной работы - показать, что парламентская демократия будет способствовать улучшению жизни простого населения Кыргызстана", - отметил он.
Дж.Лилли отметил, что в стенах парламента Кыргызстана звучат различные голоса партий, обсуждаются проблемы и пути их решения. "Наша Программа намерена поддерживать все инициированные как в стенах Жогорку Кенеша, так и вне стен парламента идеи, направленные на улучшение бизнес-среды в Кыргызстане", - отметил он и выразил надежду на то, что совместными усилиями Программа обеспечит более качественное исполнение законов, в том числе в сфере экономики.
Как напомнил Дж.Лилли, на протяжении двух десятков лет Великобританию и Кыргызстан связывает крепкая дружба. По его словам, одна страна имеет огромный опыт построения парламентаризма, а вторая находится шесть лет на пути развития парламентской демократии. В связи с этим, он подчеркнул, что на сегодняшний день создана благодатная почва для обмена опытом между двумя странами.
Дж.Лилли отметил, что накануне Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков объявил о создании под своим руководством Совета по развитию бизнеса и предпринимательства. Благодаря данному Совету представители бизнес-среды могут рассказать депутатам о наличии тех или проблем, и совместно найти пути их решения. "Наша программа поддерживает данную инициативу и будет помогать воплощать в жизнь идеи по развитию экономики, так как Совет по развитию бизнеса и предпринимательства является площадкой для голоса малого и среднего бизнеса, который будет услышан в стенах парламента", - добавил он.

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