Президент КР возвратил с возражениями в ЖК поправки в закон о деятельности МСУ

17 февраля 2017, 14:25 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил с возражениями Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления", принятый Жогорку Кенешем 29 декабря 2016 года, для выработки согласованного варианта. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В целом, поддерживая вносимые изменения, Президент считает, что принятый Закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям.

1. В целях учета интересов всех жителей городов республиканского значения и исключения лоббирования отдельных инициатив малыми группами населения предлагается пересмотреть вносимую в Закон КР "О местном самоуправлении" норму, устанавливающую, что правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладают не менее трехсот членов местного сообщества.

2. Изменения, вносимые в статьи 35 и 37 Закона КР "О местном самоуправлении", предоставляют право на образование аппаратов айылных кенешей на основе типовых нормативов, определяемых Правительством КР, и исключают норму, предусматривающую исполнение обязанностей председателя айылного кенеша на общественных началах.

По заключению Правительства КР, для введения должностей председателя и ответственного секретаря айыльного кенеша дополнительно потребуются финансовые средства.

Учитывая, что положения части 3 статьи 80 Конституции КР, части 4 статьи 31 конституционного Закона КР "О Правительстве КР", части 2 статьи 5 Бюджетного кодекса КР не были соблюдены, и Правительство КР не определило источник финансирования, реализация положений статей 35 и 37 Закона КР "О местном самоуправлении" представляется невозможной, в связи с чем предлагается оставить указанные статьи в действующей редакции.