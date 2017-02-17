В управлении ГПС КР по Ошской области состоялся День открытых дверей

17 февраля 2017, 14:29 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. На базе управления Государственной пограничной службы (ГПС) КР по Ошской области в преддверии праздника "Дня защитника Отечества" состоялся День открытых дверей, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

В пограничное подразделение прибыли полномочный представитель Правительства КР в Ошской области Т.Сарыбашев, около 200 старшеклассников - учащихся средних школ Узгенского, Араванского, Ноокатского районов Ошской области и г. Оша, а также учителя средних школ и ветераны пограничной службы.

Программа мероприятия включала знакомство со стрелковым оружием и техникой, состоящими на вооружении воинской части, а также правилами пограничной службы и условиями казарменной жизни солдат.

Ребята смогли не только подержать в руках настоящее боевое оружие, осмотреть изнутри военную технику, но и поближе познакомиться с особенностями службы пограничного подразделения. Школьников интересовали обязанности пограничного наряда, караульных и часовых; они с удовольствием попробовали солдатскую пищу.

Выступая перед гостями, начальник управления ГПС КР по Ошской области полковник Рустам Жуматаев сказал: "Мы проводим День открытых дверей с целью воспитания у молодежи допризывного возраста интереса к военной службе, чувства патриотизма и, конечно, наша цель - повышение престижа пограничной службы. Я уверен, что сегодняшнее знакомство с армией станет для этих ребят в дальнейшем отправной точкой для прохождения военной службы в рядах ГПС КР".

Мероприятие завершили показательные выступления отряда специального назначения "Бору" и кинологов со служебными собаками, которые вызвали особый восторг у школьников.