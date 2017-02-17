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Убирать улицы Бишкека начнут мелкие хулиганы — метод наказания

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410671-ru.html

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Правонарушители будут очищать улицы Бишкека от мусора и снега

17 февраля 2017, 14:32       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Мэрия Бишкека начала привлекать нарушителей порядка к общественным работам, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
Такая мера исполняется на основании решения суда.
Уже пять горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию, отмечается в сообщении мэрии. Нарушителей привлекут к уборке мусора и очистке территории от снега. Всем необходимым инвентарем временных работников обеспечат.
Привлекать к общественным работам будут по 23 правонарушениям, среди которых мелкое хулиганство, выброс и сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка дерев и кустов, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и другие.
Свердловская районная администрация считает, что подобное наказание - эффективная профилактика правонарушений, которая позволяет осознать ответственность перед государством и обществом.

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