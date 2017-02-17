Госпособия в Кыргызстане получают 360 тыс. человек

17 февраля 2017, 14:02 Комментарии

Численность получателей государственных пособий по состоянию на 1 января 2017 года составила 360 тыс. 2 человека. Об этом стало известно 17 февраля в ходе коллегии Министерства труда и социального развития.

Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, составила 275,9 тыс. человек, средний размер ЕПМС составил 873,4 сома.

На 4,7% увеличилась численность получателей ежемесячных социальных пособий и составила 84,3 тыс. человек, средний размер ЕСП составил 2394,3 сома.

На выплату госпособий из республиканского бюджета профинансированы средства на сумму 5 млрд 396 тыс. сомов.