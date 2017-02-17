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Госпособия в Кыргызстане получают 360 тыс. человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410670-ru.html

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17 февраля 2017, 14:02       Комментарии

Численность получателей государственных пособий по состоянию на 1 января 2017 года составила 360 тыс. 2 человека. Об этом стало известно 17 февраля в ходе коллегии Министерства труда и социального развития.
Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, составила 275,9 тыс. человек, средний размер ЕПМС составил 873,4 сома.
На 4,7% увеличилась численность получателей ежемесячных социальных пособий и составила 84,3 тыс. человек, средний размер ЕСП составил 2394,3 сома.
На выплату госпособий из республиканского бюджета профинансированы средства на сумму 5 млрд 396 тыс. сомов.

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