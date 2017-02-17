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А.Атамбаев с возражениями вернул в ЖК закон, предполагающий выплату зарплат председателю и ответсекретарю айыльного кенеша

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410668-ru.html

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17 февраля 2017, 14:22       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с возражениями вернул в Жогорку Кенеш закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления для выработки согласованного варианта. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба главы государства. Закон был принят Жогорку Кенешем 29 декабря 2016 года.
"В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям:
-в целях учета интересов всех жителей городов республиканского значения и исключения лоббирования отдельных инициатив малыми группами населения предлагается пересмотреть вносимую в закон КР "О местном самоуправлении" норму, устанавливающую, что правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладают не менее трехсот членов местного сообщества;
- изменения, вносимые в статьи 35 и 37 закона КР "О местном самоуправлении", предоставляют право на образование аппаратов айылных кенешей на основе типовых нормативов, определяемых правительством КР, и исключают норму, предусматривающую исполнение обязанностей председателя айылного кенеша на общественных началах.
По заключению правительства, для введения должностей председателя и ответственного секретаря айыльного кенеша дополнительно потребуются финансовые средства.
Учитывая, что положения части 3 статьи 80 Конституции КР, части 4 статьи 31 конституционного закона КР "О Правительстве Кыргызской Республики", части 2 статьи 5 Бюджетного кодекса КР не были соблюдены, и правительство не определило источник финансирования, реализация положений статей 35 и 37 закона КР "О местном самоуправлении" представляется невозможной, в связи с чем предлагается оставить указанные статьи в действующей редакции", - говорится в сообщении.

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