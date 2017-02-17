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Правонарушители будут очищать улицы Бишкека от мусора и снега

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pravon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410667-ru.html

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17 февраля 2017, 13:47       Комментарии

Муниципальная администрация по Свердловскому району Бишкека совместно с районным судом начали привлекать нарушителей к общественным работам.
По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время уже пять горожан, преступивших закон, в сопровождении сотрудников милиции будут убирать выделенную территорию.
"Нарушители будут заняты в подборе мусора, очистки территорий от снега. Всем необходимым инвентарем временные работники будут обеспечены. Привлекать к общественным работам будут по 23 правонарушениям, среди которых: мелкое хулиганство, выброс, сжигание мусора в неустановленных местах, повреждение или самовольная вырубка древесно-кустарниковых насаждений, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, а также управление транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии и другие", − говорится в сообщении.
Свердловская районная администрация считает, что подобное наказание это эффективная профилактика правонарушений, которая позволяет нарушителю осознать ответственность перед государством и обществом.
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