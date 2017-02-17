Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Высота снега достигла до 1,7 метров на перевалах КыргызстанаВысота снега достигла до 1,7 метров на перевалах КыргызстанаЗапущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии"Запущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии"

Эпос "Манас" помог в исследовании человеческой памяти

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/akadem...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410664-ru.html

Похожие новости

В БГУ прошло межфакультетское соревнование по волейболу, посвященное памяти Т.Мамырова

Особо ценным природным объектам хотят придать статус памятников природы

Госагентство по делам молодежи планирует провести национальное исследование для выявления проблем молодежи

С апреля 2016 года не было фактов привоза человеческих трупов на свалку, - начальник полигона

Золото в нижнем белье — в аэропорту "Манас" задержали казахстанку

17 февраля 2017, 14:11       Комментарии

Академия наук выпустила монографию "Мнемоническая культура кыргызов" авторства кандидата культурологических наук Нургуль Усеновой, где говорится о человеческой памяти в преемственности культурного наследия.
По пресс-службы Академии наук, автор книги фокусирует внимание на свойственной кыргызам мнемонической деятельности, благодаря которой эпический шедевр – эпос "Манас" – передаваясь из поколения в поколение, дошел до наших дней.
"Книга состоит из двух глав: "Теоретические основания исследования человеческой памяти" и "Воздействие эпоса "Манас" на формирование культуры будущего". Они будут полезна как студентам всех специальностей, так и специалистам-культурологам, манасоведам, историкам, политологам, психологам, педагогам", − говорится в сообщении.
Автором сделана попытка обобщить видение феномена памяти великими мыслителями как античных времен, таких как Платон, Аристотель, Диоген, Фома Аквинский, Аль-Фараби, так и более поздних — Лейбниц, Гегель, Фрейд, а также показать данную тему через труды кыргызских ученых – Тыныстанова, Уметалиевой, Салиева, Саякбаева.
Исследование было проведено на основе текстов эпоса, записанных из уст великих манасчы − Саякбая Каралаева, Сагымбая Орозбакова, Жусуп Мамая.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум