Эпос "Манас" помог в исследовании человеческой памяти

17 февраля 2017, 14:11 Комментарии

Академия наук выпустила монографию "Мнемоническая культура кыргызов" авторства кандидата культурологических наук Нургуль Усеновой, где говорится о человеческой памяти в преемственности культурного наследия.

По пресс-службы Академии наук, автор книги фокусирует внимание на свойственной кыргызам мнемонической деятельности, благодаря которой эпический шедевр – эпос "Манас" – передаваясь из поколения в поколение, дошел до наших дней.

"Книга состоит из двух глав: "Теоретические основания исследования человеческой памяти" и "Воздействие эпоса "Манас" на формирование культуры будущего". Они будут полезна как студентам всех специальностей, так и специалистам-культурологам, манасоведам, историкам, политологам, психологам, педагогам", − говорится в сообщении.

Автором сделана попытка обобщить видение феномена памяти великими мыслителями как античных времен, таких как Платон, Аристотель, Диоген, Фома Аквинский, Аль-Фараби, так и более поздних — Лейбниц, Гегель, Фрейд, а также показать данную тему через труды кыргызских ученых – Тыныстанова, Уметалиевой, Салиева, Саякбаева.

Исследование было проведено на основе текстов эпоса, записанных из уст великих манасчы − Саякбая Каралаева, Сагымбая Орозбакова, Жусуп Мамая.