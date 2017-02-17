Высота снега достигла до 1,7 метров на перевалах Кыргызстана

17 февраля 2017, 14:14 Комментарии

Обильный снегопад застал врасплох некоторые районы Кыргызстана. МЧС предоставило информацию о высоте снега на перевалах.

<ul> <li>На автодороге Бишкек-Ош 121-128 км (перевал Тоо-Ашуу) на южной стороне перевала средняя высота снега составляет 40-70см, на северной стороне 131-137см. Средняя высота снега составляет 70-170см, на автодорогах снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Отмөк-Талас 0-15 км (перевал Отмөк) средняя высота снега составляет 45-85см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Бишкек-Ош 198-265 км (перевал Алабель и ущелье Чычкан) средняя высота снега составляет 65-125см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Ала-Бука-Канышкыя 50-90 км (перевал Чапчыма) средняя высота снега составляет 80-135см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Кара-Кулжа-Алайкуу, на участке Кызыл-Жар средняя высота снега достигает 99см, на участке Тамчы – 40-75см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Бишкек-Торугарт (перевал Долон) средняя высота снега составляет 50-70см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Нарын-Казарман (перевал Кара-Коо) средняя высота снега составляет 60-150см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> <li>На автодороге Каракол-Энгилчек 55-92 км (перевал Чон-Ашуу) средняя высота снега составляет 50-110см, на автодороге снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Лавиноопасно.</li> </ul>