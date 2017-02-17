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Из войсковой части в Кой-Таше исчезло оружие

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355579_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410661-ru.html

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На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасы

17 февраля 2017, 13:51       Комментарии

Из войсковой части № 73809 в селе Кой-Таш пропало оружие. Об этом сегодня, 17 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
Как уточняется, пистолет Макарова  не обнаружили на складе накануне.
В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.
"Данная войсковая часть относится к сухопутным войскам. В настоящий момент ведется проверка складов оружия как со стороны Генштаба, так и со стороны руководства СВ", - прокомментировали в ведомстве.

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