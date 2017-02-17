Из войсковой части в Кой-Таше исчезло оружие

17 февраля 2017, 13:51 Комментарии

Из войсковой части № 73809 в селе Кой-Таш пропало оружие. Об этом сегодня, 17 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, пистолет Макарова не обнаружили на складе накануне.

В свою очередь в пресс-службе Генерального штаба не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

"Данная войсковая часть относится к сухопутным войскам. В настоящий момент ведется проверка складов оружия как со стороны Генштаба, так и со стороны руководства СВ", - прокомментировали в ведомстве.