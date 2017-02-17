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Запущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии"Запущен проект "Укрепление транспортных и логистических бизнес-ассоциаций в Центральной Азии"Каждому кыргызстанцу по 100 граммов золота — Bloomberg о планах Нацбанка КРКаждому кыргызстанцу по 100 граммов золота — Bloomberg о планах Нацбанка КР

На переговоры по Афганистану пригласят страны Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-perego...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410659-ru.html

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Водитель буса, пострадавший в ДТП с авто с российскими дипномерами, скончался - Минздрав

17 февраля 2017, 14:07       Комментарии

Podrobno.uz. В Москве состоялись консультации по афганской проблематике в шестистороннем формате с участием России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии на уровне спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц.
Стороны подробно обсудили региональные подходы к развитию ситуации в сфере безопасности в ИРА, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.
"В контексте возможного расширения данного переговорного формата было достигнуто понимание о необходимости развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь – из Центральной Азии", – отмечается в сообщении.
По данным МИД, участники консультаций договорились наращивать усилия по содействию продвижению внутриафганского примирения при сохранении руководящей роли Кабула и соблюдении оговоренных ранее принципов интеграции вооруженной оппозиции в мирную жизнь.

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