На переговоры по Афганистану пригласят страны Центральной Азии

17 февраля 2017, 14:07 Комментарии

Podrobno.uz. В Москве состоялись консультации по афганской проблематике в шестистороннем формате с участием России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии на уровне спецпредставителей по Афганистану и старших должностных лиц.

Стороны подробно обсудили региональные подходы к развитию ситуации в сфере безопасности в ИРА, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

"В контексте возможного расширения данного переговорного формата было достигнуто понимание о необходимости развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь – из Центральной Азии", – отмечается в сообщении.

По данным МИД, участники консультаций договорились наращивать усилия по содействию продвижению внутриафганского примирения при сохранении руководящей роли Кабула и соблюдении оговоренных ранее принципов интеграции вооруженной оппозиции в мирную жизнь.