Каждому кыргызстанцу по 100 граммов золота — Bloomberg о планах Нацбанка КР

17 февраля 2017, 14:06 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов мечтает, чтобы у каждого гражданина было не менее 100 граммов золота. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Bloomberg напомнил, что Кыргызстан одним из первых на постсоветском пространстве ввел национальную валюту и режим свободно плавающего курса. Теперь власти хотят, чтобы кыргызстанцы инвестировали в драгоценные металлы.

По словам Абдыгулова, регулятор уже продал жителям Кыргызстана около 140 килограммов золота.

"Золото может храниться долго. Несмотря на колебания цен на мировых рынках, оно не теряет своей ценности. Я попытаюсь побыстрее воплотить эту мечту в реальность", - рассказал глава Нацбанка.

Он надеется, что жители страны, в том числе проживающие в сельской местности, будут вкладывать свои сбережения не только в покупку скота, но и в более ликвидные активы.

"В Кыргызстане золото рассматривается как альтернативный вариант инвестиций. Нацбанк обеспечил ликвидность золота: мы не только продаем, но и обратно выкупаем золотые мерные слитки", - отметил Абдыгулов.

Он убежден, что поставленных целей удастся достичь, и добавил, что цена на благородный металл в среднесрочной перспективе будет держаться на нынешнем уровне.

Таким образом, исходя из численности населения, на руках у жителей будет около 600 тонн драгметалла, или в 30 раз больше текущего уровня годового производства золота в стране.

Магистр университета Нагойи в Японии и университета Северного Техаса Толкунбек Абдыгулов возглавил Национальный банк КР в 2014 году. До этого он руководил службой стратегий и программ Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям и отделом экономики аппарата правительства КР.