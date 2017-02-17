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Каждому кыргызстанцу по 100 граммов золота — Bloomberg о планах Нацбанка КР

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410658-ru.html

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Высота снега достигла до 1,7 метров на перевалах Кыргызстана

17 февраля 2017, 14:06       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов мечтает, чтобы у каждого гражданина было не менее 100 граммов золота. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Bloomberg напомнил, что Кыргызстан одним из первых на постсоветском пространстве ввел национальную валюту и режим свободно плавающего курса. Теперь власти хотят, чтобы кыргызстанцы инвестировали в драгоценные металлы.
По словам Абдыгулова, регулятор уже продал жителям Кыргызстана около 140 килограммов золота.
"Золото может храниться долго. Несмотря на колебания цен на мировых рынках, оно не теряет своей ценности. Я попытаюсь побыстрее воплотить эту мечту в реальность", - рассказал глава Нацбанка.
Он надеется, что жители страны, в том числе проживающие в сельской местности, будут вкладывать свои сбережения не только в покупку скота, но и в более ликвидные активы.
"В Кыргызстане золото рассматривается как альтернативный вариант инвестиций. Нацбанк обеспечил ликвидность золота: мы не только продаем, но и обратно выкупаем золотые мерные слитки", - отметил Абдыгулов.
Он убежден, что поставленных целей удастся достичь, и добавил, что цена на благородный металл в среднесрочной перспективе будет держаться на нынешнем уровне.
Таким образом, исходя из численности населения, на руках у жителей будет около 600 тонн драгметалла, или в 30 раз больше текущего уровня годового производства золота в стране.
Магистр университета Нагойи в Японии и университета Северного Техаса Толкунбек Абдыгулов возглавил Национальный банк КР в 2014 году. До этого он руководил службой стратегий и программ Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям и отделом экономики аппарата правительства КР.

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