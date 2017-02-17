Британский депутат назвал стратегию Жогорку Кенеша инновационной

17 февраля 2017, 13:11 Комментарии

Член парламента Великобритании Элисон Сьютти считает, что стратегия развития Жогорку Кенеша содержит много интересных инноваций и ставит перед собой задачи сделать Кыргызстан развитым парламентским демократическим государством.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, представитель посольства Великобритании Фил Каллиган поздравил членов рабочей группы с плодотворной работой.

"Наше правительство готово к сотрудничеству с кыргызской стороной, в том числе парламентом, в вопросах реализации проектов развития, обмена опытом между парламентами Великобритании и Кыргызстана. Построение демократического общества − долгий путь, и я приветствую положительный прогресс парламента Кыргызстана в улучшении законодательных процессов, усилении работы комитетов, связи с избирателями, управления человеческими ресурсами", − сказал Фил Каллиган.

Председателем рабочей группы по реализации Стратегии развития является торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков (СДПК), заместителем председателя − вице-спикер Алтынай Омурбекова ("Республика-Ата Журт"). В состав группы вошли депутаты парламента и руководство аппарата Жогорку Кенеша. В рамках исполнения стратегии были созданы 9 рабочих групп.