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Учителя уже год ждут пансионат, а некий ректор бесплатно сидит на 18 га, - депутатУчителя уже год ждут пансионат, а некий ректор бесплатно сидит на 18 га, - депутат

В Бишкеке построят надземные пешеходные переходы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355576_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410653-ru.html

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17 февраля 2017, 13:36       Комментарии

Построить надземные пешеходные переходы на загруженных магистралях Бишкека предложили градостроители, чтобы создать условия для пешеходов и обеспечить беспрерывное движение автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба Бишкекглавархитектуры, уже начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.
В настоящее время отдел дорожного проектирования разрабатывает архитектурно-планировочные условия (АПУ) на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.
Разработаны Градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии Бишкека для внесения на рассмотрение комиссии.
Предложены места их дислокации:
<li>пр. Мира – Шампанвинкомбинат</li><li>ул. Мамбетова – ул. Шабдан Баатыра (ТРК "Мадина")</li><li>пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")</li><li>ул. Шабдан Баатыра между ул. М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")</li><li>ул. Льва Толстого возле учебного корпуса КРСУ</li><li>ул. Шопокова – пр. Чуй</li>
Разработан вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на данных участках.

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