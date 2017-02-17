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Водитель буса, пострадавший в ДТП с авто с российскими дипномерами, скончался - Минздрав

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/voditel-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410652-ru.html

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17 февраля 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Эрмек Абдрисаев, Мирлан Киизбаев – Кабар/. Водитель микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" гражданин КР "Е.Л." 1955 года рождения, пострадавший в ДТП с авто с российскими дипномерами, скончался. Об этом сообщил в Минздраве КР.
"На ДТП выехала реанимационная бригада скорой помощи, один пострадавший был доставлен в отделение нейротравмы Национального госпиталя с открытой черепно-мозговой травмой, травма была несовместима с жизнью. Тем не менее, врачи попытались спасти его жизнь и сделали операцию, но спустя полтора часа пострадавший скончался. Второй пострадавший был доставлен в Центр травматологии и ортопедии с менее тяжелыми травмами", - сообщил заместитель главного врача по хирургической части Национального госпиталя Орозалы Кочоров.
Тем временем, в Управлении патрульной милиции (УПМ) МВД КР сообщили, что по причине того, что оба водителя ДТП были доставлены в больницу с различными травмами, патрульная милиция не может подтвердить факт наличия алкогольного опьянения у водителя автомобиля, который принадлежал российскому посольству.
"Оба водителя были доставлены в Национальный госпиталь. У водителя автомобиля с дипломатическими номерами 1972 года рождения закрытый перелом тазобедренного сустава, а у водителя маршрутки 1955 года рождения серьезные переломы костей головы", - пояснил пресс-секретарь УПМ КР Таалай Бугубаев.
В Министерстве иностранных дел КР подтвердили, что дипломатические номера с индексом 04, которые находились на автомобиле в момент ДТП, действительно принадлежат посольству РФ в КР.
Напомним, 16 февраля 2017 года примерно в 15.50 на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта на большой скорости столкнулись джип "Тойота Прадо" и грузовой бус "Мерседес Спринтер". По словам очевидцев, внедорожник с российскими дипломатическими номерами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что стало причиной ДТП. Очевидцы также сообщили, что водители и пассажир внедорожника были в нетрезвом состоянии.

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