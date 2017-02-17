Учителя уже год ждут пансионат, а некий ректор бесплатно сидит на 18 га, - депутат

17 февраля 2017, 13:25 Комментарии

Учителя уже год ждут пансионат, а некий ректор бесплатно сидит на 18 гектарах. Об этом 18 февраля сказала депутат Евгения Строкова (СДПК).

"Несколько месяцев я поднимаю вопрос о том, что нашей армии учителей необходим пансионат. Оздоровление учителей, которые ежедневно обучают наше подрастающее поколение, было акцентировано и главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

Анализ тех нескольких курортных учреждений на побережье озера Иссык-Куль, которые остались во владении государства, показал, что у нас практически не осталось пансионатов на побережье. Все распродали и раздали. В этой ситуации меня возмущает то, что вовремя побегавший ректор МУК Асылбек Айдаралиев, уже имеет в собственности дом с отведенным участком земли на территории детского оздоровительного центра "Асыл", не платит государству за 18 га озерной территории, в которую ничего не инвестировал за эти 14 лет. При Акаеве он забирает себе участок Детского оздоровительного центра "Асыл" в селе Сары-Ой, якобы в аренду, при Бакиеве он выигрывает в Верховном суде, и продолжает бесплатно использовать огромную территорию, не вкладывая ни тыйына, обустраивая только свой дом", - сказала она.

Депутат отметила, что участок хорошо озеленен и в перспективе может стать крупнейшим оздоровительным пансионатом для учителей, в котором могли бы отдыхать порядка 1 тыс. учителей и организовываться отдых детей.

"Скоро будет год как 75 тыс. учителей ждут решения правительства о выделении пансионата для оздоровления, а в это время ректор "Виртуальной академии МУК" уже имеет в собственности дом с отведенным участком земли на территории детского оздоровительного центра "Асыл", которым он незаконно владеет", - сказала она.