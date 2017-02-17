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Я надеюсь, что тех, кто оценит отчет правительства позитивно, будет большинство, - спикер Ч.Турсунбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410649-ru.html

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17 февраля 2017, 12:48       Комментарии

Я надеюсь, что тех, кто оценит отчет правительства позитивно, будет большинство, сказал 17 февраля в комментарии АКИpress спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбековна вопрос о своих прогнозах по отчету правительства. "Я не могу давать прогнозы за депутатов. У каждого депутата свое мнение. Если это сгруппировать, то получится, что у всех 6 фракций совсем разные мнения. Тем более, вчера некоторые фракции уже во всеуслышанье заявили о своей позиции по правительству. И скорее всего, будет разная оценка - одни фракции оценят неудовлетворительно, а другие - положительно. Это все, конечно, зависит от работы правительства и отчета, который они сделают. Я надеюсь, что тех, кто оценит положительно, будет большинство", - сказал он.
В марте 2017 года правительство должно представить отчет в парламенте.

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