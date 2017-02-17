МВФ рассказал Кыргызстану, как избежать изоляции финансового сектора

17 февраля 2017, 12:19 Комментарии

Проект закона "О противодействии легализации преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности" имеет ключевое значение для стабильности в финансовом секторе Кыргызстана. Об этом по итогам проведенной миссией МВФ оценки последних изменений в экономике Кыргызстана сказал глава миссии Эдвард Джемайел.

Он подчеркнул, что данный закон необходим для того, чтобы Кыргызская Республика оставалась в "белом списке" Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

"Непринятие закона может привести к утрате корреспондентских отношений банков и изоляции финансового сектора от внешнего мира", – пояснил Джемайел.

Также, глава миссии МВФ отметил, что Кыргызстану следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3% ВВП на 2017 год.

"Важно продолжать осуществление объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов, включая отмену освобождения от НДС на муку, рационализацию фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизацию расходов на товары и услуги. Необходимо противостоять давлению в сторону увеличения расходов в период, предшествующий выборам президента", – проинформировал Эдвард Джемайел.

Добавим, миссия МВФ под руководством Эдварда Джемайеля находилась в Бишкеке с 9 по 15 февраля.