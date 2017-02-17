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В мэрии города Ош произошли кадровые измененияВ мэрии города Ош произошли кадровые измененияГлава налоговой службы просит поднять зарплату сотрудникам ГНСГлава налоговой службы просит поднять зарплату сотрудникам ГНС

МВФ рассказал Кыргызстану, как избежать изоляции финансового сектора

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mvf-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410648-ru.html

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17 февраля 2017, 12:19       Комментарии

Проект закона "О противодействии легализации преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности" имеет ключевое значение для стабильности в финансовом секторе Кыргызстана. Об этом по итогам проведенной миссией МВФ оценки последних изменений в экономике Кыргызстана сказал глава миссии Эдвард Джемайел.
Он подчеркнул, что данный закон необходим для того, чтобы Кыргызская Республика оставалась в "белом списке" Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
"Непринятие закона может привести к утрате корреспондентских отношений банков и изоляции финансового сектора от внешнего мира", – пояснил Джемайел.
Также, глава миссии МВФ отметил, что Кыргызстану следует продолжать меры консолидации, чтобы обеспечить выполнение целевого показателя бюджетного дефицита в 3% ВВП на 2017 год.
"Важно продолжать осуществление объявленных в прошлом году мер в области доходов и расходов, включая отмену освобождения от НДС на муку, рационализацию фонда оплаты труда в государственном секторе и оптимизацию расходов на товары и услуги. Необходимо противостоять давлению в сторону увеличения расходов в период, предшествующий выборам президента", – проинформировал Эдвард Джемайел.
Добавим, миссия МВФ под руководством Эдварда Джемайеля находилась в Бишкеке с 9 по 15 февраля.

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