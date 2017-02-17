Смертельное ДТП с участием авто посольства России: Бишкекская милиция пока не знает виновного

17 февраля 2017, 12:20 Комментарии

В милиции пока не знают, виновны ли работники российского посольства в автоаварии в Бишкеке. Об этом K-News сообщил пресс-секретарь Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека Таалай Бугубаев.

Накануне примерно в 15:40 в дежурную часть милиции поступило сообщение об аварии на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта.

"На большой скорости столкнулись джип Toyota Prado и грузовой бус Mercedes. По факту ДТП назначены все необходимые медицинские и технические экспертизы. Чтобы установить, кто виновен в аварии, необходимо провести тщательное расследование. Авто закреплено за сотрудником дипломатической миссии России", − сообщил Бугубаев.

В посольстве Российской Федерации подтвердили, что машина принадлежит диппредставительству.

"В аварии пострадал наш работник Игорь Рясный. Его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. Пока информации, кто виновен в ДТП, у нас нет", − сообщили в посольстве.

Водитель грузового буса скончался в больнице не приходя в сознание.

На видеосервере YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии. Белая машина с дипномерами проезжает на красный свет светофора и врезается в бус.

"Основываясь только на видео, мы не сможем сказать, виновен ли водитель российского посольства или нет. Только после экспертизы мы можем дать комментарий", − пояснили в УПМ.