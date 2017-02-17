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В Бишкеке появятся 6 прозрачных надземных переходов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410646-ru.html

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17 февраля 2017, 12:34       Комментарии

В Бишкеке появятся шесть надземных пешеходных переходов. Согласно плану, которым поделились в Бишкекглавархитектуре, они могут быть расположены возле Шампанвинкомбината, рынков "Мадина", "Ош базар" и "Аламедин", а также возле КРСУ и ЦУМа.
Эскизный проект надземного пешеходного перехода ул. Курманжан Датка Бишкекглавархитектура уже готовит разрешительную проектную документации и архитектурно-планировочные условия на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику. Градостроительные заключения переданы в Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек для внесения на рассмотрение комиссии.
Эскизный проект надземного пешеходного перехода ул. Курманжан Датка Предложенные места их  дислокации:
<ul> <li>пр. Мира – Шампанвинкомбинат</li> <li>ул. Мамбетова – ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")</li> <li>пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")</li> <li>ул.Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")</li> <li>ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ</li> <li>ул. Шопокова – пр. Чуй</li> </ul>

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