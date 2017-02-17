В Бишкеке появятся 6 прозрачных надземных переходов

17 февраля 2017, 12:34 Комментарии

В Бишкеке появятся шесть надземных пешеходных переходов. Согласно плану, которым поделились в Бишкекглавархитектуре, они могут быть расположены возле Шампанвинкомбината, рынков "Мадина", "Ош базар" и "Аламедин", а также возле КРСУ и ЦУМа.

Эскизный проект надземного пешеходного перехода ул. Курманжан Датка Бишкекглавархитектура уже готовит разрешительную проектную документации и архитектурно-планировочные условия на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику. Градостроительные заключения переданы в Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек для внесения на рассмотрение комиссии.

Эскизный проект надземного пешеходного перехода ул. Курманжан Датка Предложенные места их дислокации:

<ul> <li>пр. Мира – Шампанвинкомбинат</li> <li>ул. Мамбетова – ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")</li> <li>пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")</li> <li>ул.Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")</li> <li>ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ</li> <li>ул. Шопокова – пр. Чуй</li> </ul>