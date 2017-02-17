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Глава налоговой службы просит поднять зарплату сотрудникам ГНС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355569_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410645-ru.html

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17 февраля 2017, 12:18       Комментарии

Главный налоговик страны на коллегии ГНС попросил первого-вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева поднять заработную плату своим сотрудникам.
Налоговики уже подсчитали, что им для этого понадобится 200 миллионов сомов. По возможности, эту сумму можно и увеличить, сказал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.
"Последний раз у нас зарплату пересматривать в 2009 году уже прошло почти 8 лет. Сейчас заработная плата рядового сотрудника около семи тысяч сомов. У нас почти на каждом совещании поднимается этот вопрос, но он не решается. Сейчас проект постановления находится в аппарате правительства. Прошу поддержать его", - сказал Абдыкаимов.
На что первый вице-премьер ответил, этот вопрос будет рассмотрен при обсуждении бюджета на этот год. В ГНС также определили сроки возможного поднятия зарплаты на первое июля этого года.

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