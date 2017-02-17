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Очередной наркопреступник задержан в Иссык-Кульской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355571_oc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410644-ru.html

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Пенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемые

17 февраля 2017, 12:35       Комментарии

15 февраля примерно 01.30 часов ночи сотрудниками наркоконтроля по Иссык-Кульской, Нарынской областей совместно с оперативниками в селе Балбай Тюпского района была остановлена автомашина "Хонда-Фит", движущаяся по направлению Каракол - Бишкек.
В ходе осмотра автомашины у пассажира, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, 55-летнего жителя г. Бишкек Б. Калыбека было обнаружено и изъято наркотическое вещество, расфасованное в 3-литровую стеклянную банку и целлофановый пакет. При контрольном взвешивании вес наркотического вещества (гашиш) составил 1 килограмм 44 граммов.
По данному факту следственным отделением ОВД Тюпского района было возбуждено уголовное дело по ст. 246 ч. 4 ("Незаконная перевозка наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере") УК КР. Задержанный был водворен в ИВС ОВД Тюпского района. Ведутся следственные мероприятия.

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