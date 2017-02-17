РКФР ищет инвестора для птицефабрики, переданной в счет погашения кредита

17 февраля 2017, 12:11 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) ищет инвестора для птицефабрики в Аламединском районе Чуйской области. Об этом сегодня журналистам сообщил член правления РКФР Эркин Асрандиев.

По его словам, ОсОО "Брид", занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы, взяло кредит у Российско-Кыргызского фонда развития на сумму 2,77 млн долларов США в 2015 году на модернизацию и расширение фабрики. В качестве залога была выставлена птицефабрика. Средства были использованы по целевому назначению - для покупки нового оборудования и модернизации старого. Финансовая отчетность компании, ранее предоставляемая Фонду, отражала, что ситуация в порядке.

"Когда подошло время выплачивать основной долг в 2016 году, компания не смогла этого сделать. В результате выяснилось, что истинное положение дел не соответствует предоставляемым отчетам. Оказалось, что компания не имеет оборотных средств, кормовых запасов, выяснилось, что поголовье на порядок меньше, чем они заявляли. И у них нет возможности увеличивать поголовье. Выяснилось, что у компании имеются долги перед частными предпринимателями и компаниями – у кого-то корма в долг брали, у кого-то молодняк взаймы приобретали. Все факты компания скрыла, и Фонд был введен в заблуждение. В результате изучения подробностей дела, так как компания не сможет самостоятельно выйти из этой ситуации, мы пришли к обоюдному решению о передаче птицефабрики в счет погашения долга. Владелец компании признал это и добровольно передал нам свою фабрику", - сказал Э.Асрандиев и отметил, что без дополнительных вливаний сложившуюся ситуацию не исправить.

Также он отметил, что птицефабрика сейчас полноценно работает. "Мы приняли все меры для того, чтобы деятельность фабрики не остановилась. Фонд заинтересован, чтобы она работала. РКФР объявил открытые торги. Идет поиск инвестора, который сможет вложить средства в фабрику", - заявил Э.Асрандиев.

Член правления Фонда подчеркнул, что это первый подобный случай, и хотелось бы, чтобы человек понимал всю ответственность, возложенную на него, когда он берет кредит.