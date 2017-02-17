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Вице-премьер КР поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410642-ru.html

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17 февраля 2017, 12:15       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Чолпон Султанбековой прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма с участием представителей государственных органов, бизнес-сообщества и Полномочных представителей Правительства в областях - в режиме онлайн. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Данная Межведомственная комиссия была создана как диалоговая площадка между государственными структурами и бизнес сектором по вопросам развития туризма в целях развития данного сектора в Кыргызстане.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о придании статуса "Памятники природы" особо ценным природным объектам, возможности внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие возможность строительства объектов на землях лесного фонда.
Председатель Межведомственной комиссии Чолпон Султанбекова поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах. Она отметила, что необходимо активизировать работу с соседними странами - Казахстаном и Узбекистаном по созданию совместного туристического маршрута по Великому Шелковому.
Кроме того, в связи с накопившимися вопросами и предложениями представителей туристического бизнес-сообщества принято решение о создании рабочей группы при Межведомственной комиссии. В состав постоянно действующей рабочей группы войдут представители государственных органов и бизнес-сообщества для оперативного решения текущих вопросов в сфере туризма.

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