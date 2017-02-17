Вице-премьер КР поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах

17 февраля 2017, 12:15 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Чолпон Султанбековой прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма с участием представителей государственных органов, бизнес-сообщества и Полномочных представителей Правительства в областях - в режиме онлайн. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Данная Межведомственная комиссия была создана как диалоговая площадка между государственными структурами и бизнес сектором по вопросам развития туризма в целях развития данного сектора в Кыргызстане.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о придании статуса "Памятники природы" особо ценным природным объектам, возможности внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие возможность строительства объектов на землях лесного фонда.

Председатель Межведомственной комиссии Чолпон Султанбекова поручила разработать План на 2017 год и организовать эффективную работу по развитию туризма в регионах. Она отметила, что необходимо активизировать работу с соседними странами - Казахстаном и Узбекистаном по созданию совместного туристического маршрута по Великому Шелковому.

Кроме того, в связи с накопившимися вопросами и предложениями представителей туристического бизнес-сообщества принято решение о создании рабочей группы при Межведомственной комиссии. В состав постоянно действующей рабочей группы войдут представители государственных органов и бизнес-сообщества для оперативного решения текущих вопросов в сфере туризма.