17 февраля 2017, 12:20 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В мэрии города Ош произошли кадровые изменения, сообщил в пресс-службе муниципалитета Оша.

По ее информации, на должность вице-мэра города Ош, курирующего сферы строительства и муниципальной собственности, назначен Зулимов Шакир Мулашевич. Распоряжение об этом сегодня подписал мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев.

Зулимов Шакир Мулашевич прежде занимал должность заместителя председателя Ошского городского Кенеша.

Прежде занимавший должность вице-мэра города Ош по строительству и муниципальным вопросам Сабиров Шухрат Маматалиевич постановлением Правительства КР назначен на должность директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве КР.