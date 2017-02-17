А.Атамбаев трижды встречался с королем Бельгии, это означает, что на высшем политическом уровне стороны доверяют друг другу, - посол А.Исаев (интервью)

17 февраля 2017, 12:18 Комментарии

В 2017 году Кыргызстан и Бельгия отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений.

Посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при Комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев в интервью АКИpress рассказал о том, какие мероприятия планируются в рамках юбилея, какие отрасли экономики Кыргызстана привлекают бельгийских бизнесменов и каким образом были переданы архивные материалы по творчеству Чингиза Айтматова.

- В этом году отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. Какой уровень дипотношений Кыргызстана и Бельгии на сегодня?

- За последние 3-4 года произошла активизация кыргызско-бельгийских отношений. Достигнутый уровень дипломатических отношений будет ознаменован обменом поздравительным письмами на уровне короля и главы государства, на уровне премьер-министров двух государств и на уровне министров иностранных дел. То есть это будет тройной обмен поздравительными посланиями.

Ни с одним монархом иностранного государства президент Кыргызской Республики не имел стольких встреч, а именно с королем Бельгии Филиппом. Это три встречи - в 2013, 2015 и 2017 годах. Эти встречи долго готовятся, изучаются обеими сторонами, получаются большие советы со всех органов госвласти как с кыргызской стороны, так и бельгийской стороны. То, что эти встречи произошли, имеет большое значение для развития наших отношений. Это означает, что на высшем политическом уровне стороны друг другу доверяют. Например, есть король и есть его подданные. Встречаясь с главой иностранного государства, он как бы посылает сигнал, что с этой страной у нас все хорошо, с этой страной у нас нет проблем. Если вы просто граждане, вы можете как туристы посещать эту страну. Если вы бизнесмены, вы можете развивать бизнес, если вы политики и дипломаты, вы можете без стеснения работать с этой страной.

Эти сигналы мы стараемся использовать для развития двусторонних отношений. И мы хотим это использовать для активизации отношений на всех уровнях. В прошлом году, например, впервые состоялась встреча двух министров иностранных дел - министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса. Они договорились о многих важных вещах, например, что будут проводить мероприятия в рамках ООН, посвященные гендерному равенству. То есть азиатская сторона и развитая европейская сторона будут проводить такие мероприятия. Это очень символично. Отношения к женщине, традиции в азиатской и европейской странах разные, а здесь мы нашли точки соприкосновения. Это не просто так возникло. Они изучали этот вопрос и предложили нам осуществить. Мероприятие планируется в первом полугодии этого года.

Также летом этого года предстоят большие политические консультации между двумя министерствами иностранных дел. Мы ожидаем приезд в Кыргызстан директора департамента Азии и Европы.

Какую задачу ставит нам правительство в активизации двусторонних отношений? Повышать имидж Кыргызской Республики, рекламировать наши туристические и инвестиционные возможности. Мы наладили прочные отношения с торгово-промышленными палатами и бизнес-ассоциациями Бельгии. В каждом из регионов мы провели интересные бизнес-семинары.

Сейчас идет очень интересный проект с бельгийской стороной. Надеюсь, к нему подключится правительство Бельгии. Это очень большой проект, связанный с питьевой водой. Бизнесмены не могут осилить и, наверное, будут просить помощь правительства Бельгии.

В позапрошлом году был визит группы бизнесменов под эгидой торгово-промышленной палаты Валлонии AVEX. Они поездили по Кыргызстану, присмотрелись к каким-то вещам, планируют в следующем году осуществить повторный визит.

- Какие отрасли экономики Кыргызстана привлекают компании Бельгии?

- Главным образом на сегодняшний день это сельское хозяйство. Вы знаете, что европейское сельское хозяйство очень развито. Они здесь так работают: они не смотрят на выгоду, а смотрят на перспективу на десятилетия вперед. Бельгийцы изучили наши климатические условия, нашу законодательную базу и сказали: "У вас можно производить великолепные продукты питания". Но они подходят к этому системно: копят деньги, изучают возможности.

В данное время изучаются возможности... Проблема в нашей стране - производители производят, но не могут экспортировать. Они хотят замкнуть эту цепочку: помогать производителям вырастить нужный им продукт и сопроводить до поставок в страну. Это трудоемкий процесс. Мы надеемся, что в конечном итоге даст кумулятивный эффект.

- Эрлан Бекешевич сообщил, что на встрече короля Филиппа и президента Алмазбек Атамбаева обсуждались экономические вопросы. Президент сказал, что посольство большую часть работы направляет на развитие торгово-экономического сотрудничества и намерено развивать.

- Здесь народ ко всем вопросам подходят основательно. Они должны эту страну узнать, они должны эту страну чувствовать. Некоторые бизнесмены ездили по регионам, вернулись и говорят: "В некоторых странах возможностей больше. Там можно получить быстро и легко большую выгоду. Но мы хотим работать с вами".

- Почему?

- Потому что они чувствуют себя хорошо. Им нравятся люди. Вопрос даже уже не в деньгах, а в человеческом факторе. Мы стараемся развивать наши торгово-экономические отношения через культуру. За прошедшие годы у нас несколько раз выступал ансамбль "Акмарал" и другие этнографические ансамбли. Это идет на ура, бельгийцы такого не видели. Они смотрят на лица, одежду, смотрят на все это с широко открытыми глазами. Растет узнаваемость нашей страны.

За последние два года Кыргызстан выдвинулся на одну из первых позиций по туристическим ориентирам для бельгийцев. По численности из зарубежных туристов для Кыргызстана на первом месте Франция, потом идут Бельгия и Нидерланды.

Люди посетят Кыргызстан, затем возвращаются и начинают рассказывать. Некоторые устраивают фотовыставки. Недавно вышел один большой фотоальбом, который подготовили мототуристы. И вот появляется интерес, что это за страна, а как там. А торгово-экономическое сотрудничество уже потом, сначала люди должны понравиться друг другу.

- А есть ли какие-то моменты, те же революции в нашей истории, которые могут негативно повлиять на установление отношений? Риски, скажем так.

- Риски, безусловно, есть. Правильно, любовь любовью, но как только денег до брака, заключают брачный контракт. Здесь так же. Сначала люди узнают друг друга, но как только дело доходит до вкладывания денег, изучается все. Прежде всего изучается инвестиционная привлекательность и риски для страны. Что касается революций... Бельгийцы этих вещей не боятся. Здесь люди грамотные, читающие, они понимают, почему это произошло. Когда они видят, что бизнес стал более защищенный, что никто не может посягнуть на твой бизнес, что бизнес защищен законом. Результат таких потрясений в конечном итоге и влияет на развитие двусторонних отношений.

- А какие риски тогда есть, если результаты революций сыграли положительную роль?

- Риски связаны с особенностями ведения бизнеса в Кыргызстане: окупаемость проекта, если они будут создавать совместные предприятия, насколько будут выходы на рынки, какая инфраструктура, стоимость электроэнергии.

- Вы сказали, что последние 3-4 года идет активизация кыргызско-бельгийских отношений. С чем это было связано?

- Как я уже упомянул, все началось с того, что произошел контакт на высшем уровне. Потом был введен безвизовый режим, они стали чаще ездить. И потом, мне кажется, происходят геополитические вещи - регион Центральной Азии открывается миру.

По туристам что можно сказать? Они побывали в восточных странах, африканских странах, европейские страны для европейцев уже неинтересны. И тут всплывает новый регион. Это совпадение многих факторов: субъективных, как визит главы государства, то, что мы стали более доступны, открыты, и в целом сдвиг нашего региона. Здесь это все совпало. Конечно, наша задача - использовать все это.

- Вы сказали, что бельгийским компаниям интересно сельское хозяйство Кыргызстана. А что интересно компаниям из Кыргызстана? Есть ли такие компании?

- Наши компании покупают готовые продукты, продукты машиностроения. Интерес есть, безусловно. Но пока интерес на уровне готовых продуктов. Было бы хорошо выйти на следующий уровень - совместное использование технологий, производство.

- Расскажите о мероприятии по передаче архивных материалов четой Бланкофф, которая очень давно знала Чингиза Торекуловича. Как так произошло, что они решили передать свой архив? К кому они обратились?

- Работая в посольстве, мы знали, что есть такая чета Бланкофф. Мы это читали в самих мемуарных записях Чингиза Торекуловича. На одном из общественных мероприятий произошла наша встреча с четой Бланкофф. Они пригласили нас посмотреть, что у них есть. Когда мы пришли к ним домой, мы просто ахнули - фотографии, которых никто никогда не видел, записи от руки Чингиза Айтматова. Например, он сидел, на него находило вдохновение, и он пишет на краешке салфетки на русском и кыргызском языках. И это все у них лежит. Когда мы увидели, подумали, что эти вещи должны увидеть больше людей. А они говорят: "Мы хотим вам все подарить". И началась работа - опись и так далее.

У этих людей еще есть личные воспоминания. Они узнали, что будет такой визит, и предложили, можно ли передать в рамках этого визита. Просьба была доведена до нашей стороны. Мы получили большую поддержку, чтобы придать статус международного мероприятия.

- Какие мероприятия планируются в рамках 25-летия установления дипломатических отношений?

- У нас есть большой план мероприятий. Мы сейчас работаем над ним. План начал реализовываться. Бельгийская сторона сказала, что встреча главы государства и их короля в год 25-летия - это и есть главное мероприятие, которое знаменует юбилей.

Кроме того, у нас запланированы концерты, выставки, как с нашей стороны, так и с бельгийской стороны.