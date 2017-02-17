"Бишкекглавархитектура" разработала вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на 6 участках столицы (эскизы)

17 февраля 2017, 12:18 Комментарии
"Бишкекглавархитектура" предлагает построить надземные переходы на загруженных магистралях столицы. Об этом 17 февраля сообщили в муниципальном предприятии.
Для реализации данного решения и по заказу Управления капитального строительства мэрии города начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.
В настоящее время отделом дорожного проектирования "Бишкекглавархитектуры" разрабатываются архитектурно-планировочные условия на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.
Разработаны градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии столицы для внесения на рассмотрение комиссии.
Предложены места их дислокации (эскизы):
пр. Мира - Шампанвинкомбинат
ул. Мамбетова - ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")
пр. Чуй - ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")
ул. Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")
ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ
ул. Шопокова - пр. Чуй.