"Бишкекглавархитектура" разработала вариант эскизного проекта пешеходного перехода для размещения на 6 участках столицы (эскизы)

17 февраля 2017, 12:18 Комментарии

"Бишкекглавархитектура" предлагает построить надземные переходы на загруженных магистралях столицы. Об этом 17 февраля сообщили в муниципальном предприятии.

Для реализации данного решения и по заказу Управления капитального строительства мэрии города начаты работы по подготовке разрешительной и проектной документации.

В настоящее время отделом дорожного проектирования "Бишкекглавархитектуры" разрабатываются архитектурно-планировочные условия на надземные пешеходные переходы, которые по мере завершения будут переданы заказчику.

Разработаны градостроительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов и переданы в Управление земельными ресурсами мэрии столицы для внесения на рассмотрение комиссии.

Предложены места их дислокации (эскизы):

пр. Мира - Шампанвинкомбинат

ул. Мамбетова - ул.Шабдан-Баатыра (ТРК "Мадина")

пр. Чуй - ул. Бейшеналиева (ТРК "Ош базары")

ул. Шабдан-Баатыра между ул.М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (ТРК "Аламедин")

ул. Лев Толстой возле учебного корпуса КРСУ

ул. Шопокова - пр. Чуй.